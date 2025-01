Tchad : vœux du personnel de la Présidence, la réponse du chef de l’Etat

• Monsieur le Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

• Monsieur le Ministre, Directeur de Cabinet Civil ; • Monsieur le Ministre Directeur de Cabinet Particulier ;

• Général Chef d’Etat-Major Particulier ;

• Mesdames et Messieurs les Conseillers Techniques, Spéciaux, Chargés de mission et Ambassadeurs Itinérants ;

• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ; • Mesdames et Messieurs les responsables des entités sous tutelle ;

• Mesdames et Messieurs les membres du personnel d’appui et technique ; • Chers collaborateurs ; • Mesdames et Messieurs ;

• Chers frères et sœurs.

Je voudrais pour commencer rendre grâce au Tout Puissant qui nous a permis de finir l’année 2024 dans la sérénité et nous a accordé le souffle pour entamer 2025.



Il me plait d’exprimer toute ma gratitude pour les mots forts et aimables, et les vœux chaleureux que vous avez formulés à mon endroit, à l’endroit de ma famille ainsi qu’à la République toute entière.



En retour, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous, ainsi qu’à vos familles respectives une bonne et heureuse année. Que cette année vous apporte santé, paix, prospérité et bonheur.



Pour notre cher et beau pays, je réitère mes vœux de stabilité, de paix, de cohésion et du travail bien fait pour soutenir sa marche résolue vers le progrès et le développement.



Que l’année 2025 soit l’année du démarrage de la véritable émergence d’un Tchad en paix, uni et résolument tourné vers le développement. Elle doit être celle des actions concrètes et des promesses tenues.



Mettons donc cette nouvelle année à profit pour faire, et bien faire le travail pour lequel nous sommes ici.



• Mesdames et Messieurs ;

• Chers collaborateurs.



La Présidence de la République, vous le savez, est une institution qui guide tout le pays. Elle est le symbole et l’épicentre de la République.



Faire partie de son personnel est certes un honneur et un immense privilège mais c’est aussi et surtout beaucoup de défis quotidiens.



Les défis sont davantage plus grands et exaltants à l’image des grands engagements pris devant le peuple tchadien. Notre pays a entamé a entamé une nouvelle ère qui doit être celle de l’action pour le développement et le progrès.



La traduction dans les faits de nos engagements pour la modernité commence à la Présidence, avec vous et par vous. D’où l’importance de se mobiliser pour servir d’exemple et cultiver les vertus du travail bien fait.



Pour cela, nos actions doivent être guidées par le souci d’efficacité, le sérieux, le professionnalisme et le patriotisme. Il faut mettre à contribution vos qualités humaines, vos expériences professionnelles et toutes vos compétences.



Chacune et chacun de vous, à son niveau dans la hiérarchie, doit prendre la pleine mesure de sa responsabilité pour remplir pleinement son devoir et assumer entièrement son rôle.



Faites preuve d’exemplarité, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité, de discrétion, de discipline et d’engagement dans l’accomplissement de vos missions quotidiennes. Il faut non seulement, prêcher la bonne attitude, mais aussi servir d’exemple pour une attitude irréprochable.



• Mesdames et Messieurs ;

• Chers collaborateurs.



L’année naissante consacre le début de l’édification du Tchad nouveau. Les mauvaises pratiques doivent donc être abandonnées. Nous sommes tous, vous comme Moi, astreints à une obligation de résultats.



Chacun de vous, à son niveau, doit veiller, travailler et faire en sorte que nous donnons la meilleure instruction, que nous prenons la meilleure décision et que nous posons le meilleur acte, dans l’intérêt national.



J’engage chaque responsable et chaque membre du personnel à faire en sorte que ces mots que nous échangeons, ne soient pas des simples vœux. Ils doivent être des engagements qui marquent le point de départ d’une nouvelle ère qui verra la Présidence se démarquer véritablement par son dynamisme et son efficacité.



La Présidence de la République doit être un modèle à tout point de vue. Modèle d’exemplarité, de probité, de travail et d’excellence. C’est à cette institution d’être la rampe de lancement des grandes ambitions portées par le pays.



Elle doit gérer avec efficience les ressources allouées à son fonctionnement et construire une nouvelle culture de rendement et de promotion de l’excellence.



Les responsables qui font preuve de rendement et de professionnalisme doivent être distingués et encouragés. De la même manière, les meilleurs agents doivent être connus et promus.



• Mesdames, Messieurs ;

• Mes chers collaborateurs



La résilience, le sens de responsabilité et la foi en l’avenir dont nos compatriotes ont fait montre a été la clé de toutes les étapes franchies.



2025 qui commence est l’année de tous les espoirs. Comme je l’avais dit dans mon message de fin d’année, un Tchad nouveau voit le jour avec une nouvelle culture de responsabilité et de citoyenneté.



Nous devons bâtir le Tchad nouveau qui se préoccupe du bienêtre de tous ses filles et fils. Nous devons construire le Tchad de l’inclusion et de l’égalité des chances. Les Tchadiennes et les Tchadiens doivent avoir le sentiment d’appartenir à une et seule Nation, sans distinction aucune.



Le travail doit être la règle d’or. Nous devons travailler, encore travailler et toujours travailler pour atteindre les objectifs fixés. Travailler dans la discrétion impérative aux affaires de l’Etat. Travailler pour rendre fluide le traitement des dossiers et bannir la rétention de l’information.



Aussi les égos, les différends et les divergences d’opinions ne doivent pas se répercuter sur le travail. La Présidence est par essence un haut lieu de travail et pas un carrefour où on reçoit des amis ou des parents en dehors du cadre de travail. Que cela cesse !



• Mesdames, Messieurs ;

• Mes chers collaborateurs.



A vous tous, je réitère mes sincères remerciements pour toutes les contributions qui ont permis de réussir notre transition. Cela n’aurait pas été possible sans votre apport à divers niveaux.



Ensemble, nous devons consolider les acquis de cette transition et travailler pour construire le nouveau Tchad attendu et voulu par tous.



Merci pour tout le travail déjà abattu au profit de la République. Je vous exhorte à garder le cap pour être toujours digne de la confiance et de la reconnaissance de la République.



• Mesdames, Messieurs ;

• Mes chers collaborateurs.



Pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le Président Emmanuel Macron qui frisent le mépris envers l’Afrique et les africains. Je crois qu’il se trompe d’époque.



En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l’accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d’aucune ambiguïté.



Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Que Dieu vous bénisse.

Que Dieu bénisse le Tchad.

Je vous remercie.