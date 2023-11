Tchad : voici les engagements de Succes Masra, président des Transformateurs, dans l'accord de Kinshasa

Ce retour est annoncé quelques jours après la signature d'un accord de principe à Kinshasa entre le gouvernement tchadien et le parti Les Transformateurs.



Conformément à l'accord de Kinshasa consulté par Alwihda Info, Succes Masra s'engage à :



- continuer le dialogue avec le gouvernement de transition après son retour au Tchad, en vue d'une solution globale pacifique impliquant tous les acteurs non inclusif dans le processus de transition actuelle ;

- oeuvrer en tant que président du parti "Les Transformateurs" dans le sens de privilégier les actions facilitant le retour à l'ordre constitutionnel dans le délai imparti

- oeuvrer pour un climat politique apaisé (...) en évitant toute forme d'action violente ;

- prendre en compte la Charte révisée et les efforts du gouvernement de transition, notamment le calendrier de retour à l'ordre constitutionnel.