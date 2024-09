Tchad : vulgarisation de la nouvelle Constitution par le chef traditionnel de Sarh urbain

Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa a organisé le mardi 24 septembre 2024 à Sarh, une cérémonie de vulgarisation de la nouvelle Constitution de la République du Tchad.



Le but cette rencontre est d’expliquer aux différents chefs des communautés, chefs de quartiers, et leaders religieux, les points de la nouvelle Constitution, de manière simple et compréhensible. Mahamat Moussa Bezo a fait comprendre à ces derniers que la Constitution de la République du Tchad est le texte qui garantit la cohésion, la paix et le respect de nos diversités.



« La Constitution représente l'engagement de notre pays à protéger chaque citoyen, quel que soit son ethnie, sa religion, ou son statut social. Il est donc important que chacun d’entre nous la connaisse bien, car c'est à travers elle que nous pouvons assurer la stabilité et la prospérité de nos communautés », a précisé le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo.



Il a ajouté que dans cette Constitution, les citoyens tchadiens sont tous égaux devant la loi, que l’on soit homme ou femme, jeune ou vieux, et elle garantit la liberté de chacun. « Cette liberté doit se faire dans le respect des autres. Nous devons toujours vivre ensemble dans la paix et l'harmonie, comme une grande famille », a renchéri Mahamat Moussa Bezo.



Quelques chefs de communautés, chefs de quartiers, et leaders religieux ont apprécié cette initiative du chef traditionnel de Sarh urbain, et ont souligné que seule la mise en pratique de ces beaux textes sera vraiment difficile pour certains Tchadiens qui veulent toujours saper les efforts de l’Etat, dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale.



Pour finir, le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bezo a fait comprendre que cette Constitution est là pour protéger tous les Tchadiens, mais c'est à tout un chacun de la faire vivre. « Je vous encourage à la connaître, à en parler, et à travailler ensemble pour notre avenir commun », a conclu Mahamat Moussa Bezo.