Tchadien détenu depuis plus de 30 ans à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères réagit

Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene a réagi samedi au sort de Sakine Zakaria Al Djidey, citoyen tchadien qui serait incarcéré depuis plus de 30 ans dans un pays voisin.Une pétition lancée sur Internet a déjà recueilli 798 signatures.Son sort "nous préoccupe tous", a affirmé le ministre dans un message publié sur le réseau social Twitter."L'ambassade du Tchad concernée est déjà à pied d'oeuvre. En attendant, il serait prudent d'éviter de spéculer sur les causes de sa détention", a indiqué Chérif Mahamat Zene.Selon l'initiateur de la pétition Abbas Kayangar, le ressortissant tchadien est incarcéré depuis "34 longues années au Cameroun", "sans jugement".Sakine Zakaria Al Djidey était un "commerçant de bétail sur pieds qui allait vendre son bétail au Cameroun et ou au Nigeria", lorsqu'il a "arrêté par les autorités camerounaises".