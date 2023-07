Tensions au Niger : Le président de la CEDEAO met en garde les putschistes présumés

Les informations qui ont été rapportées concernent des développements préoccupants impliquant des hauts responsables politiques du pays. Face à cette situation, le leadership de la région de la CEDEAO ainsi que tous les défenseurs de la démocratie à travers le monde se tiennent fermement pour soutenir le gouvernement démocratiquement élu du Niger.



Le président Tinubu a souligné que la CEDEAO ne tolérera aucune action qui mettrait en péril l'autorité légitime du Niger ou de toute autre partie de l'Afrique de l'Ouest. Il insiste sur le fait que la démocratie doit être solidement établie, nourrie et prospérer dans la région.



Le président Tinubu se dit en étroite consultation avec d'autres dirigeants de la région et assure que tous les efforts nécessaires seront déployés pour préserver l'ordre constitutionnel et protéger la démocratie chèrement acquise dans la sous-région.



Le Niger traverse une période critique, mais avec le soutien affirmé de la CEDEAO et la détermination des leaders ouest-africains, il est espéré que la démocratie pourra être préservée et que les tensions politiques pourront être résolues de manière pacifique et démocratique.



En tant que président de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu réitère son engagement ferme envers le gouvernement élu du Niger et promet de défendre les principes constitutionnels et les valeurs démocratiques dans la région.



La CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, continuera de suivre de près la situation au Niger et restera vigilante pour protéger les intérêts démocratiques de ses États membres, y compris le Niger.