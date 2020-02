Terrorisme : le Tchad et l'Angola mettent en garde contre un embrasement

Le président tchadien Idriss Déby a rencontré lundi son homologue angolais Joao Manuel Goncalves Lourenco à Addi-Abeba où ils prennent part au 33ème sommet de l’Union africaine.



"Ils ont débattu des sujets liés à la coopération entre les deux pays et des questions brûlantes du continent", a indiqué la Présidence du Tchad qui a ajouté qu'un point a été fait sur les mémorandums d’entente et différents accords signés par les deux pays.



Le Tchad et l’Angola partagent la même vision de l’Afrique et œuvrent pour une relation dynamique et exemplaire, a souligné Idriss Déby à l'issue de l'audience.



Qu’il s’agisse des échanges commerciaux, du domaine du pétrole, de l’élevage ou de l’ouverture des représentations diplomatiques dans les deux capitales, « les choses avance bien », a indiqué Idriss Déby.



La menace terroriste « risque d’embraser tout le continent si l’on n’y prend garde », a rappelé le chef de l’Etat. Selon lui, « la menace est loin de concerner les seuls pays en première ligne ».



Le risque de voir le phénomène déborder est réel, ont noté les deux dirigeants. Ils ont estimé qu'il est urgent que les pays africains adoptent une position à la hauteur de la menace. « Si sommet il y a, il doit se tenir dans les 15 jours qui suivent, sinon ça n’aura plus de sens ! », a lancé Idriss Déby.