Tizeti lance la haute vitesse 4GLTE pour accélérer la pénétration du large bande au Nigéria

En ligne de son objectif d'accélérer l'accès à une connectivité haut débit abordable pour la population imméritée d'Afrique, Tizeti (https://www.Tizeti.com/), le pionnier de la furniture de Services Internet par l'énergie solaire en Afrique de l'Ouest, a lancé son réseau 4GLTE en Nigéria, avec les buts pour s'étendre aux grandes villes du Nigéria et d'Afrique Occidentale en 2020. Annonçant le lancement des Services haute vitesse 4G dans les États de Rivers, Ogun et Edo, Kendall Ananyi, le Président - Directeur général de Tizeti, a promis que sa connectivité 4G va habiliter plus Nigérians dans les États du Sud-Sud et du Sud-Ouest du Nigéria, stimuler les activités économique et fournir l'accès illimité à des services haut débit fiables et abordables.

Ce Lancement suite à la construction de toutes nouvelles tours 4G fonctionnant à l'énergie solaire à Port Harcourt dans l'état de Rivers, où Tizeti offrira ses premiers services 4G et ISP qui seront suivis par de nouvelles tours a l'état Ogun et Edo.

M. Ananyi croit que cette nouvelle solution renforcera la pénétration de l’internet dans les nouveaux États et contribuera à accélérer la transformation digital au Nigéria. « L’accès à une connectivité Internet illimitée, abordable et fiable, est un problèm insoluble pour de nombreuses entreprises et clients résidentiels nigérians, en particulier pour les peuples dans les États Edo, Rivers et Ogun. Pour résoudre ce problème et proposer une solution durable et rentable, nous exploitons notre réseau alimenté à l’énergie solaire, toujours sur des tours et notre bande passante Internet robuste de MainOne, afin de créer un réseau à faible CAPEX et OPEX Cela nous permet d’offrir à nos clients un accès Internet illimité à 30 à 50% du coût des forfaits de données mobiles traditionnels ».

Le lancement de son réseau 4G offre à Tizeti l’opportunité de stimuler la demande croissante de commerce électronique, de musique, de jeux interactifs et de consommation vidéo au Nigéria, en particulier grâce aux applications de médias sociaux populaires intégrant des appels vidéo et des récits vidéo, ainsi que des sites de contenu tels que YouTube, Netflix et Iroko.

Le prix d'un plan illimité Tizetti est de 9 500 nairas nigérians par mois. La société compte 1,1 million d'utilisateurs uniques et de services Internet, y compris un nouveau service de communication pour entreprises et particuliers de type Skype - https://WifiCall.ng/, ainsi qu'un accès aux sites et services de diffusion vidéo.

À propos de Tizeti :

Tizeti (https://www.Tizeti.com/) est un fournisseur de services Internet sans fil en pleine croissance anc à Lagos au Nigéria. Il fournit un accès Internet haut ance sans fil illimité à des clients résidentiels et professionnels utilisant le Wi-Fi étendu. Ses services sont disponibles à L’État Lagos, Ogun et Rivers. Il s’étend également rapidement à d’autres pays africains, car il a été ance avec succès à Accra, au Ghana.