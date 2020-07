Tizeti met à niveau la capacité de l'infrastructure de réseau de base à 100 Gbps

Conformément à son objectif d'accélérer l'accès à une connectivité haut débit abordable dans les populations mal desservies d'Afrique, et plus récemment, en raison de la demande croissante des clients pour des solutions de connectivité, Tizeti (www.Tizeti.com), le fournisseur de services Internet solaire pionnier en Afrique de l'Ouest a annoncé aujourd'hui la modernisation réussie de la capacité de son infrastructure de réseau de base à 100 Gbps. Cette mise à niveau fournira une capacité supplémentaire pour prendre en charge les services de Tizeti ainsi que les futures mises à niveau. Il garantit également en outre que ses clients continuent à bénéficier de services Internet fiables et de haute qualité et permettre à répondre à la demande d'augmentation exponentielle de la consommation illimitée de données Internet en raison de l'augmentation du nombre de clients travaillant à domicile.

Le projet de Tizeti impliquait la mise à niveau de la connexion fibre Gigabit actuelle de ses points de présence (POP) à Lagos à 10 Gigaoctet/sec et la relocalisation de son proper centre de données et d’exploitation et vers un centre de données de niveau III de classe mondiale. Avec cette capacité de fibre accrue, Tizeti est sur le point de continuer à offrir son service Internet Wi-Fi abordable et illimité à ses clients, tout en élargissant son offre de services pour inclure les entreprises et les clients professionels.

Pendant l’annonce de la mise à niveau, le PDG de Tizeti, Kendall Ananyi, a déclaré que la mise à niveau augmentera la fiabilité de ses services en fournissant plusieurs itinéraires pour le transit du réseau vers l’internet. Ananyi a confirmé que la mise à niveau à 100 Gbps répondait à des exigences de connectivité plus larges, telles qu'une faible latence en raison de l'hébergement de ses serveurs principaux 4G LTE au sein de son réseau au Nigéria. Cela garantit une connectivité plus rapide et plus fiable, ainsi que des coûts d'exploitation réduits.

«Notre investissement constant dans notre infrastructure de base montre notre détermination à relever les défis mondiaux liés à l'utilisation accrue des données grâce au télétravail, à l'apprentissage à distance, aux jeux à distance, au chat vidéo et au streaming. Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients restent en avance sur la courbe de transformation numérique avec le service Internet le plus résilient. Nous nous engageons à réduire le coût des données et à accélérer la connectivité Internet à travers le continent tout en maintenant notre avantage concurrentiel avec un service Internet illimité de qualité », a déclaré Ananyi.

Dans ses commentaires, Ifeanyi Okonkwo, directeur des opérations de Tizeti, a déclaré: «Tizeti a toujours rempli sa mission de fournir un accès Internet illimité à nos clients et cette mise à niveau permettra à nos clients de profiter d'une meilleure expérience de navigation pendant cette période de consommation accrue de données. Nous sommes fiers d'annoncer que nos clients peuvent faire plus sur notre réseau, de la diffusion en continu de leurs films et séries préférés, ils pourront travailler en restant connectés depuis chez eux ».

Tizeti permet à des millions d'Africains d'accéder à l’internet grâce à ses tours solaires au Nigeria et fournit aux résidences et aux entreprises un accès Internet haut débit illimité; couvrant l'état de Lagos, Ogun et Rivers. Surnommé «Comcast for Africa», Tizeti a installé plus de 25 000 points d'accès Wifi publics au Nigéria avec 1 500 000 utilisateurs et s'est associé à Facebook pour offrir le Wi-Fi Express, déployant des milliers de nouveaux points d'accès Internet dans la capitale nigériane. La société a depuis étendu ses services au Ghana avec la nouvelle marque, GhanaWifi.com, destinée aux consommateurs. Son service vocal WifiCall.ng est disponible en téléchargement sur Google Playstore et Apple Store. La société a également récemment lancé ses services 4G dans certaines villes nigérianes.

À propos de Tizeti :

Tizeti (www.Tizeti.com) est un fournisseur de services Internet sans fil à croissance rapide au Nigéria et au Ghana, offrant un accès Internet Wi-Fi haut débit illimité aux domaines, bureaux et immeubles multi-locataires utilisant la technologie Wi-Fi de nouvelle génération. Tizeti déploie un accès Internet illimité aux clients résidentiels et professionnels, permettant à ses clients de profiter d'une expérience complète d'Internet sans données ni limites de temps.