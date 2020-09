Togo : ​décès du secrétaire général de la Présidence, Patrick Daté Tevi-Benissan

Lomé - La Présidence de la République togolaise vient d’être frappée par un nouveau deuil. Son Secrétaire général, Patrick Daté TEVI-BENISSAN n’est plus. Celui-ci est décédé des suites d’une longue maladie le mardi 1er septembre 2020 à Paris, à l’âge de 60 ans.



Dans un communiqué rendu public ce mercredi 2 septembre 2020, le Chef de l’État et l’ensemble de son entourage, ont exprimé leur tristesse suite à ce décès et ont présenté leurs condoléances aux familles éplorées. « C’est avec une grande tristesse que son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE Président de la République, et l’ensemble des agents de la Présidence de la République ont appris le décès, ce 1er septembre 2020, de Monsieur Patrick Daté TEVI-BENISSAN, Secrétaire Général de la Présidence de la République », indique le communiqué de la présidence.







Faure GNASSINGBE a salué les qualités d'un collaborateur dévoué et loyale de qui il garde le souvenir d'un homme humble, affable et discret. Le Président de la République s’associe au deuil qui touche TEVI-BENISSAN et exprime sa solidarité aux proches de l’illustre disparu et à tous ceux qui l’ont connu, poursuit le communiqué.



Nanti d’un diplôme d’ingénieur civil décroché à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et, plus tard, d’un MBA (Master of Business Administration), obtenu aux USA, dans l’Etat de l’Illinois, Patrick Daté TEVI-BENISSAN a travaillé dans différents secteurs économiques et financiers européens pendant près de deux décennies.



Très compétent et toujours discret, il avait été convaincu par Faure GNASSINGBE pour rejoindre son équipe en 2011. Cet expert en finance a géré un temps le Conseil présidentiel pour l’investissement avant d’être promu Secrétaire général de la Présidence en août 2012.



Il remplaçait à ce poste Arthème Séléagodji AHOOMEY-ZUNU qui venait d’être nommé Premier ministre. Il faut noter que c’est une seconde mauvaise nouvelle qui frappe le palais de la présidence togolaise, après le décès le 18 août dernier à Paris, d’Arouna Batiem Silly KPABRE, ministre auprès du Président de la République.