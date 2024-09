Togo : Agression violente contre le député sénégalais Guy Marius Sagna à Lomé

L'agression s'est produite dès l'ouverture de la réunion à laquelle participait M. Sagna, qui est au Togo pour la troisième session extraordinaire de la commission du Parlement de la CEDEAO. Au total, sept personnes ont été blessées, dont le député.



Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères du Sénégal a exprimé dans un communiqué dimanche sa « consternation » face à cet incident. Il a condamné l'agression et a appelé à une enquête immédiate.



La ministre a également demandé à son homologue togolais de garantir l'intégrité physique de M. Sagna et a salué l'engagement des autorités togolaises à assurer sa sécurité.



Cet acte de violence soulève de sérieuses préoccupations concernant la sécurité et la liberté d'expression au Togo. La communauté internationale et les autorités doivent agir pour protéger les droits fondamentaux et garantir un environnement sûr pour tous les citoyens et représentants politiques.