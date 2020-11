Togo-Allemagne : les deux pays passent en revue leur coopération

Le 4ème cycle des consultations germano-togolaises s’est ouvert ce lundi 23 novembre 2020 à Lomé, capitale du Togo. Pendant de deux jours, des officiels togolais et des diplomates allemands vont examiner dans les détails, l’état actuel et les perspectives de la coopération entre les deux pays.



Pour le gouvernement, il s’agit notamment de « renforcer l’impact de la coopération entre les deux pays » et d’opérer « un recentrage de celle-ci autour de thématiques clés en lien avec la feuille de route gouvernementale ». Il faut rappeler que cette relation bilatérale, diversifiée et de longue date, porte essentiellement, depuis quelques années, sur plusieurs axes prioritaires comme la gouvernance locale et la décentralisation.



Par ailleurs, deux projets d’envergure sont notamment en cours d’exécution, entre le Togo et l’Allemagne : le Programme d’appui à la décentralisation au Togo (PAD), conduit par la KfW et le Programme décentralisation et gouvernance locale (ProDeGoL), piloté par la GIZ. Selon les données officielles, depuis la reprise de la coopération entre Lomé et Berlin en 2012, l’Allemagne a injecté près de 265 millions d’euros, investis dans différents domaines.