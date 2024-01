Togo - Aménagement du territoire : le schéma national se précise

Ce rapport provisoire, réalisé par un consortium de cabinets, met en lumière les inégalités territoriales, les fractures socio-économiques, la question démographique, l'explosion de la jeunesse, la problématique urbaine et rurale, ainsi que d'autres défis tels que la gestion foncière, l'insécurité et les changements climatiques.



L'objectif principal est d'améliorer la cohérence et la synergie des politiques publiques liées à l'espace national. Le Ministre conseiller du Président de la République a souligné l'importance cruciale du SNAT dans le processus visant à transformer le Togo en un pays politiquement stable, économiquement prospère et socialement équitable. Cette initiative vise à favoriser un fort indice de développement humain pour tous les citoyens togolais.



Il est indéniable que le schéma national d'aménagement du territoire représente une opportunité significative pour façonner positivement l'avenir du Togo. En examinant attentivement les conclusions tirées jusqu'à présent et en adoptant des mesures stratégiques appropriées basées sur ce diagnostic préliminaire, il sera possible d'envisager une transformation positive à long terme pour le pays dans son ensemble.



En conclusion, il est impératif que toutes les parties prenantes continuent à collaborer étroitement afin de garantir une mise en œuvre efficace du SNAT qui répondra aux besoins actuels tout en favorisant un développement durable harmonieux pour les générations futures.