AFRIQUE

Togo : Cérémonie de présentation de lettres de créance de trois ambassadeurs


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Ce mercredi 12 novembre 2025, le palais de la Présidence a servi de cadre à une cérémonie de présentation des lettres de créance de trois ambassadeurs accrédités au Togo. Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a successivement reçu Myriam Montrat, ambassadrice du Canada, Najeeb Durrani, ambassadeur du Pakistan, et George Kofi Nfojoh, ambassadeur du Ghana.


Togo : Cérémonie de présentation de lettres de créance de trois ambassadeurs


 

Canada et Togo : une amitié de longue date consolidée

 

Première diplomate à être reçue par le chef de l’État, l’ambassadrice du Canada a réaffirmé les liens d’amitié et de coopération qui unissent Ottawa et Lomé. L’ancienne directrice générale de la croissance inclusive, de la gouvernance et de l’action climatique aux Affaires mondiales Canada a insisté sur les nouveaux axes de coopération bilatérale, notamment dans les secteurs du commerce, de l’éducation, de la santé et du genre.

 

« Mon pays souhaite renforcer les relations commerciales avec le Togo. Nous allons continuer à appuyer le pays dans les projets de développement, principalement dans les domaines de l’éducation, la santé globale et l’égalité des genres », a précisé Myriam Montrat.

 

Évoquant le partenariat dans le domaine de la sécurité, elle a salué les efforts constants du Gouvernement togolais en matière de prévention des conflits et de stabilité régionale, avant de rappeler que « le Canada est prêt à appuyer le Togo dans les domaines de la paix et de la sécurité ».

 

Titulaire d’un master en administration et politiques publiques, Myriam Montrat a eu une carrière marquée par son passage à la Commission canadienne des droits de la personne, au Bureau du Conseil privé et à la Commission canadienne pour l’UNESCO.

 



Le Pakistan renforce sa coopération

 

Le nouvel ambassadeur du Pakistan, Najeeb Durrani, a pour sa part souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

 

« Nous allons renforcer nos coopérations en termes de politique, d’affaires étrangères, mais aussi dans les domaines économique, agricole et sécuritaire », a précisé l’ancien ambassadeur du Pakistan au Liban et l’ex-consul général à Dubaï. Dans un contexte d’ouverture accrue vers l’Asie, le Togo cherche à attirer de nouveaux investissements et à stimuler la coopération technologique et commerciale avec les grandes économies du continent asiatique.


 


Ghana et Togo : une fraternité renouvelée

 

George Kofi Nfojoh, ambassadeur du Ghana, a quant à lui insisté sur les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays.

 

« Nous sommes le même peuple, nous partageons la même culture, le même background social. Il y a une nécessité de travailler ensemble pour le bonheur de nos populations. »

 

Ancien député et diplômé en journalisme et relations internationales, le diplomate ghanéen s’est félicité de la vitalité des échanges économiques ainsi que de la libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays, et entend œuvrer au renforcement de ce partenariat. Il entend également consacrer sa mission au renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité.

 

Cette cérémonie illustre la dynamique ascendante de la diplomatie togolaise, qui renforce continuellement ses liens aussi bien avec ses partenaires traditionnels qu’avec des économies émergentes.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


