Togo : Le Groupe français Duval va construire un centre commercial à Lomé

Dans la capitale togolaise, les travaux de construction d’un nouveau centre commercial ont débuté la semaine dernière. Le projet, développé par le Groupe français Duval, est lancé, entrant ainsi dans la phase préliminaire de terrassement et de décapage du site, pour une durée de trois semaines. Une fois cette phase achevée, le coup d’envoi effectif des travaux de construction sera donné.



Situé non loin du nouveau centre administratif au nord du centre-ville de Lomé, ce futur complexe, devrait à terme, abriter un hypermarché alimentaire, de grandes surfaces spécialisées, des boutiques, des restaurants et un business-center. Le Groupe Duval, entreprise intégrant tous les métiers de l’immobilier, conçoit et réalise depuis 25 ans, divers projets urbains, avec un chiffre d’affaires revendiqué de 700 millions d’euros. Duval est également présent en Côte d’Ivoire et au Rwanda, dans l’immobilier de bureaux et les surfaces commerciales.



Par ailleurs, il faut noter que la capitale togolaise Lomé connaît depuis peu, une multiplication des grandes et moyennes surfaces. Cette croissance est notamment portée par les stratégies d’expansion des franchises telles que Le Champion et Ramco, très présentes sur le segment.