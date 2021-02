Togo : Le Haut conseil pour la mer dote la gendarmerie maritime d'équipements de plongée

Des équipements de plongées sous-marines ont été remis au groupement de gendarmerie maritime par le Haut conseil pour la mer (HCM), le 16 février 2021 à Lomé. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière, Edem Kokou Tengue et en présence du conseiller pour la mer du président de la République, Stanislas Baba.



Évalués à près de 15 millions de FCFA, ces équipements de plongées sont composés, entre autres de : trois combinaisons de plongée sous-marine, trois cagoules indépendantes, trois paires de gants slinx, trois ceintures de lest dite marseillaise, trois lests de plongée beuchat, trois gilets de stabilisation masterlift advendure beuchat, trois tuba de plongée activa tubair, trois lampes torches immergeable performant et un appareil photo de plongée. Il y a aussi trois détendeurs mares complet, trois montres de plongée Casio G-Shock, trois botillons ultrazip 5 mm semelle épaisse antidérapante, de trois masques de plongée X-vision, de trois couteaux de plongée et de trois sacs de plongée pour ranger l’ensemble de ces matériels individuels. Ce matériel de plongée permettra aux gendarmes plongeurs de bien mener leurs activités de plongée sous-marine pour la sécurité des personnes ou des biens et des enquêtes subaquatiques.



A cette occasion, le chef de cabinet du conseiller pour la mer, Laré Penn a rendu un hommage au groupement de gendarmerie maritime pour leur sacrifice et bravoure en vue d’assurer la paix sur le littoral et l’a invité à plus d’engagement et de professionnalisme. Il a souhaité que ces équipements contribuent à renforcer et à garantir la sécurité, aussi bien des citoyens togolais, que de toutes les personnes naviguant sur nos eaux territoriales. Il a annoncé la tenue très prochainement, de plusieurs volets de formation, pour préparer les gendarmes plongeurs aux défis qui les attendent lors des missions en mer.



Le préfet maritime, le colonel Néyi Takougnadi a rappelé que sans la sécurité maritime le développement économique ne serait pas possible. Il a rassuré qu’avec ces équipements, la brigade maritime est désormais capable de plonger, d’investiguer, de rechercher des noyés et d’inspecter tout câble sous-marin. La signature des documents des équipements entre la gendarmerie et le chef de cabinet du conseiller pour la mer a mis fin à la cérémonie.

Il faut rappeler que le groupement de gendarmerie maritime est le corps spécialisé de la gendarmerie nationale, chargée d’exécuter les missions de police administrative, judiciaire et militaire dans l’espace maritime national, sur le littoral, sur les bases navales et dans les domaines portuaires.