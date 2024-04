Togo : Le gouvernement débloque 650 millions FCFA pour soutenir les partis politiques aux élections législatives et régionales

Les fonds sont répartis de la façon suivante : 325 millions FCFA pour chaque scrutin (législatives et régionales), 65% du montant total réparti à parts égales entre toutes les listes de candidats et 35% restants répartis proportionnellement aux suffrages obtenus par les listes ayant recueilli au moins 10% des voix exprimées.



Ce financement a pour objectifs de soutenir les partis politiques dans la conduite de leur campagne électorale, de promouvoir l'équité entre les différentes formations politiques et de renforcer la transparence du processus électoral.



Le financement public des partis politiques est un élément crucial pour garantir des élections libres et démocratiques. Il permet aux partis politiques de disposer des ressources nécessaires pour faire connaître leurs programmes et idées aux électeurs, et de mener une campagne électorale efficace.



L'allocation de ces fonds par le gouvernement togolais constitue une étape importante dans l'organisation d'élections législatives et régionales crédibles et transparentes. Il est à espérer que ces élections se dérouleront dans un climat apaisé et que les résultats refléteront véritablement la volonté du peuple togolais.