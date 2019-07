Togo : assistance du gouvernement aux populations victimes des conflits communautaires dans l’Oti-sud

Lomé - Un litige foncier a dégénéré en un affrontement meurtrier entre les communautés Tchokossi et Gangan vers la fin du mois de juin dernier dans la préfecture de l’Oti- sud (nord-Togo).



Le calme est revenu après que les autorités aient déployé dans la région des forces de défense et de sécurité pour dissuader les récidivistes. Malheureusement, le conflit a laissé des traces au sein des deux communautés car beaucoup ont perdu leurs biens.



Pour leur venir en aide, une délégation ministérielle s’est rendue auprès des victimes de ces conflits communautaires ce vendredi 19 juillet 2019 et leur a offert au nom du Chef de l’Etat, des dons en vivre et en non vivre.



D’un montant total de 88 millions de FCFA, ces dons sont composés de sac de riz, des bidons d’huile, des nattes, des couvertures, etc. Ils ont été remis aux populations concernées par les ministres de la Sécurité et de la Protection Civile, Gal Yark Damehane et de l’Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Tchabinandi Kolani-Yentcharé.



A travers ce geste, explique le ministre en charge de l’Action sociale, le gouvernement entend apporter de l’aide aux populations sinistrées et réitérer son engagement à la promotion du climat de paix dans le pays.



Rappelons que les affrontements entre Gangan et Tchokossi, deux communautés de la région des Savanes ont fait le 28 juin dernier d’après les sources officielles, au moins quatre (4) morts, une dizaine de blessés, une cinquantaine de maisons incendiées, et plus de 2 000 personnes déplacées. Selon le Ministre de la sécurité, les enquêtes sont actuellement en cours pour identifier les principaux responsables de ces actes de violences.