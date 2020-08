Togo - covid19: Des kits alimentaires de L'association Togo en mêlées (TEM) pour les encadreurs des écoles de rugby

L'association Togo en mêlées (TEM) était au chevet des Éducateurs de ses écoles de rugby ce dimanche 30 août 2020 pour une action de solidarité en cette période de pandémie.

Une noble action mise en oeuvre grâce au soutien financier des bénévoles du projet "Gonz'o'Togo", depuis Gargenville en France.

Avec des sacs de riz, Togo en Mêlées a su redonné le sourire à ces acteurs dévoués à la cause ovale et renforcer leur détermination dans la lutte contre la covid 19 à travers le respect des mesures barrières et la sensibilisation.

La distribution du présent qui s'est faite au siège de l'association a également été l'occasion pour les premiers responsables de l'association de préciser les actions futures de relance des activités aux encadreurs.

" Il s'agira d'une contribution à l'atteinte des ODD par l'éducation à la promotion de la paix. Dénommé *Alafia* , une expression partagée au Togo et dans la sous région, ce projet va se dérouler au Togo et au Burkina Faso. Il nous a permis de gagner un appel à projet, un grand apport dans notre cause commune qu'est le rugby ", dixit Ouro Koumoni Mahawiya, Coordinateur de TEM et DTN de la Fédération Togolaise de Rugby.

Il n'a pas manqué de remercier les bénévoles du projet " Gonz'o' Togo", qui depuis la France n'ont pas oublié leurs partenaires Togolais et grâce au don duquel la distribution des kits a eu lieu.

Occasion pour Bang'na Alaza, Educateur de l'école de Rugby Racing de revenir sur les difficultés morales, physiques et économiques que la covid 19 a imposé aux acteurs du rugby. Pour lui, savoir que depuis la France, on pense au Togo est mobilisateur.

TEM encadre 15 écoles de rugby au Togo dont deux, 100% féminines.

Contact de Presse ;

rugby@apo-opa.com