Togo : des anciens dirigeants honorent la mémoire du général Gnassingbé Eyadéma, père de la nation

Les anciens Présidents Goukouni Oueddei du Tchad, Nicéphore Soglo et Boni Yayi du Bénin, Issoufou Mahamadou du Niger et Alpha Oumar Konaré du Mali ont exprimé leur soutien et compassion au peuple togolais et à la grande famille éplorée.



Ces hautes personnalités africaines ont à cet effet déposé chacune une gerbe au caveau familial à Pya, pour honorer la mémoire de l’illustre défunt et signé le Livre de condoléances, témoignant de l’aura du Président Eyadéma au-delà des frontières togolaises.



Pour rappel, tous ces chefs d’Etat ont assisté aux cérémonies prévues dans le cadre de la célébration de ce 20e anniversaire.



Ils ont à travers des témoignages poignants relaté leur relation personnelle empreinte de cordialité, de courtoisie et de générosité avec le Président Eyadéma qui s’est beaucoup impliqué dans la promotion de la paix, l’intégralité régionale et l’unité africaine.