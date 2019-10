Togo : en deux ans, le programme présidentiel « School Assur » a déjà touché plus d’un million d’élèves

Lomé - Lancé en septembre 2017, le programme de protection sociale au profit des élèves et écoliers des établissements publics du pays, « School Assur » suit son cours normal avec des résultats satisfaisants.



En deux ans de mise en œuvre, le programme « School Assur » piloté par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Inclusion Financière et du Secteur Informel a déjà enregistré plus d’un million de prises en charge sur l’ensemble du territoire national pour plus de 2,3 milliards de FCFA engagés.



« Si l’impact est réel, c’est grâce aussi à l’implication de tous les acteurs, les parents d’élèves, les directeurs d’écoles, les médecins, des centres de santé, les deux compagnies d’assurance. Et surtout le leadership conjoint du Secrétariat d’Etat chargé de l’Inclusion Financière et du Secteur Informel et du ministère de la Santé », a indiqué le comité de pilotage de ce programme.



Selon cette cellule, près de 700 centres de santé (Centres médico-sociaux, les hôpitaux ce district et les unités de santé périphérique) du pays offrent des sons de qualité aux élèves bénéficiaires.



Les différentes prestations de ce programme vont de la consultation à la chirurgie, en passant par les analyses, les frais de pharmacie ou encore les hospitalisations tout au long de l’année scolaire, même pendant les congés et vacances.



Pour rappel, le programme « School Assur » est une initiative présidentielle qui couvre les risques de maladie et de responsabilité civile de chaque élève au cours de sa scolarité. L’objectif poursuivi par le gouvernement togolais est d’atteindre 2 millions de bénéficiaires d’ici 2020.



Rappelons qu’en dehors de cette protection sanitaire, les élèves bénéficient également du programme des cantines scolaires. Ce programme vise à offrir des repas chauds aux écoliers des établissements publics situés dans les zones défavorisées. Ces deux actions combinées participent à placer le Togo parmi les pays qui favorisent le plus l’accès des enfants à l’école.