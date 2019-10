Togo : grâce présidentielle à l’activiste Foly Satchivi

Lomé - L’activiste togolais, Foly SATCHIVI est désormais libre de ses mouvements. En effet, le leader du mouvement « En aucun cas » a été libéré ce mercredi 16 octobre 2019 à Lomé, suite à la grâce présidentielle que lui a accordée le chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE.



Cette libération intervient moins d’une semaine après la condamnation en appel du sieur SATCHIVI. La mesure prise par le Président Faure GNASSSINGBE est justifiée par l’article 73 de la constitution togolaise qui stipule que « Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature ».



Dans une déclaration à chaud, l’activiste a laissé exprimer sa joie et n’a pas manqué de remercier le chef de l’Etat pour son geste à son égard. « « C’est une grande joie pour moi de recouvrer ce jour ma liberté. Je remercie M. Faure Gnassingbé pour avoir eu le courage de poser un tel acte (m’accorder la grâce présidentielle, ndlr). Ce n’est pas facile pour tout le monde de prendre une telle décision en faveur de quelqu’un qui milite pour ton départ au pouvoir », tels sont les premiers mots de Foly SATCHIVI.



Arrêté le 22 août 2018 pour trouble à l’ordre public, Foly SATCHIVI a été jugé et condamné dans un premier temps par le Tribunal de Première Instance de Lomé à 36 mois de prison dont 12 avec sursis. Il verra ensuite sa peine réduite à 28 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis lors d’un procès en appel tenu le 10 octobre dernier.



La remise en liberté de l’activiste dont l’arrestation a fait couler beaucoup d’encre et de salive, participe aux mesures d’apaisement et à la décrispation de la situation politique à quelques mois de l’élection présidentielle. Rappelons que depuis le début de cette année, au total, 473 personnes ont bénéficié de la grâce présidentielle.