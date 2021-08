Togo : gratuité des frais d’inscription et de scolarité dans le public pour aider les familles

Cette nouvelle décision vient renforcer d’autres initiatives pérennes prises par le président de la République pour renforcer la résilience des acteurs du système éducatif et assurer une éducation de qualité à tous les niveaux dans le pays, explique la Présidence togolaise.



Il s’agit particulièrement de la gratuité des frais d’inscription aux différents examens nationaux et des frais de scolarité au préscolaire et au primaire ainsi que la prise en charge sociale des apprenants à travers l’assurance maladie (School Assur) et l’institution des cantines scolaires.



D'autres nouvelles mesures sociales ont été également prises pour atténuer l’impact de la pandémie sur les populations et assouplir les dépenses des parents à l’approche de la rentrée scolaire. Les ménages bénéficient ainsi de la gratuité de la tranche sociale des factures d’eau et d’électricité pour le mois d’août 2021.



Un mois après l’annonce du premier cas confirmé du virus, le gouvernement a accordé une subvention de 10,9 milliards de FCFA pour la gratuité de la tranche sociale de la consommation d’électricité et d’eau d’avril à juin 2020.



Parallèlement, diverses mesures fiscales et sociales exceptionnelles avaient été prises pour soutenir l’activité économique à travers l’allègement des charges fiscales et le programme innovant de solidarité dénommé «Novissi ».