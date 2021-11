Togo : la Banque européenne d’investissement en mission d’exploration

Une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI) est en mission au Togo. Avant l’entame de sa mission, la délégation a eu une séance de travail le lundi 15 novembre 2021 à la Primature avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Tomegah-Dogbe. L’objectif de cette mission est d’explorer des domaines de financement, en accord avec la feuille de route gouvernementale, 2020-2025.



La rencontre qui s’est déroulée en présence des membres du gouvernement et du représentant de l’UE au Togo, Joaquin Tasso Vilallonga a permis à la cheffe du gouvernement de donner des orientations pour le bon déroulement de la mission. Durant une semaine, la délégation de la BEI va ainsi prospecter les domaines de financement en accord avec la feuille de route gouvernementale, apprend-on de sources officielles. Il s’agit notamment, de l’accès à l’énergie avec un accent sur les énergies renouvelables, le numérique avec la digitalisation des services publics, la décentralisation, l’agriculture avec le développement des chaînes de valeurs agricole et la protection environnementale.



« La Banque européenne d’investissement qui est la banque de développement de l’Union européenne, est arrivée dans notre pays pour voir dans quelles mesures on peut identifier les projets à financer et à accompagner », a expliqué Kanka-Malik Natchaba, le ministre délégué, et secrétaire général du gouvernement. Cette mission d’exploration de la BEI a été rendue possible grâce à la très bonne qualité des relations de coopération qui existent entre l’Union européenne et le Togo. Une coopération qui a connu ces dernières années, un coup d’accélérateur et que l’UE compte renforcer au cours des années à venir avec plus de financements.



« Nous sommes venus pour relancer et renforcer notre coopération avec le Togo. (...) Nous travaillons avec la commission de l’UE pour soutenir les priorités du Togo comme définies dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, dans le cadre d’une programmation conjointe Union européenne, France et Allemagne, pour aider le pays à renforcer ses capacités en termes de croissance économique et de développement », a déclaré Svetla Stoeva, cheffe d’unité relations pays et secteur public Afrique occidentale et centrale de la Banque européenne. Il faut noter que les questions de sécurité et de stabilité dans la sous-région étaient aussi à l’ordre du jour de cette séance de travail.



En rappel, la BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne depuis 1958. En 2019, l'établissement financier a appuyé l’adhésion du Togo, à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA), qui permet de couvrir les pays sur certaines levées de fonds sur les marchés et faciliter leur recherche d’investisseurs à l'international.