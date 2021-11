Togo : la Cour de Justice de la CEDEAO célèbre ses 20 ans d’existence à Lomé

La Cour de Justice de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) célèbre ses 20 ans d’existence et d’exercice. Pour marquer l’évènement, elle a entamé le lundi 22 novembre 2021 à Lomé une conférence internationale de quatre jours à l’intention de ses membres. Les travaux placés sous le thème : « Vingt ans de la Cour de Justice de la CEDEAO, réalisations, défis et perspectives », ont été lancés par Kokouvi Pius Agbetomey, ministre togolais de la Justice et de la Législation.



C’était en présence notamment du président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou et de diverses personnalités du monde de la justice, des droits de l’Homme et des acteurs de l’intégration sous régionale. Durant ces assises, les participants feront le point sur les avancées tangibles de l’instance judiciaire régionale durant ces 20 dernières années. Des propositions seront également faites, relativement à des axes d’amélioration pour une justice plus efficace, plus accessible, et plus transparente. Ceci, dans un contexte régional et global plus ouvert, grâce aux technologies modernes, et plus complexes.



« Les échanges qui interviendront permettront assurément un partage d’expérience et de savoir-faire afin de redorer le blason de la cour et lui assurer un meilleur rayonnement sur le plan sous régional et continental. Convaincu que les objectifs projetés seront atteints et comptant sur la divine providence pour un succès mérité », a déclaré le ministre Puis Agbetomey. De son côté, le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou a fait savoir que la conférence de Lomé est attendue comme le point de départ d’une cour plus forte, véritablement au service des peuples.



Des questions importantes pour l’avenir de la justice de communauté seront aussi évoquées lors de cette conférence. En regardant et en examinant rétrospectivement les nombreuses réalisations de la Cour de Justice, les participants devraient relever les avancées tangibles mais aussi les insuffisances. Il faut rappeler que la Cour de Justice de la CEDEAO est le principal organe juridique chargé de la résolution des litiges liés à l’interprétation des textes de la communauté. Elle peut être saisie par tout citoyen d’un pays membre de la CEDEAO.