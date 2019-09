Togo : la session budgétaire a démarré ce mardi à l’Assemblée nationale

Lomé - Après quelques mois de vacances, les députés togolais ont repris ce mardi 03 septembre 2019, le chemin de l’hémicycle. C’est à la faveur de la deuxième session ordinaire de l’année 2019.



La cérémonie solennelle de lancement des travaux de cette session a été présidée par la Présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tségan, en présence du Premier ministre, Komi Sélom Klassou, des membres du gouvernement et d’une délégation d’émissaires du Parti Communiste Chinois (PCC).



Cette session, appelée session budgétaire, sera l’occasion pour les élus du peuple d’examiner et d’adopter la Loi de Finances exercice 2020. La particularité cette année, c’est qu’avant le vote du budget 2020 prévu en décembre, les députés tiendront avec les commissaires du gouvernement, le Débat d’orientation budgétaire (DOB).



Le DOB est l’une des directives de l’UEMOA relative aux lois de finances auxquelles le Togo a souscrit en juin 2014 et qui consacre des innovations pour une meilleure orientation budgétaire. Il permet au Parlement d’apporter ses observations sur le processus d’élaboration du budget de l’Etat et de donner ses orientations, ce qui ne se faisait pas auparavant. Les députés de la commission des finances ont été formés en juillet dernier au cours d’un atelier sur les tenants et les aboutissants du DOB.



A travers le DOB et les dispositions prises pour le respect de la loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances (LOLF), le contrôle du Parlement sur le processus budgétaire est renforcé en amont, lui permettant ainsi de mieux cerner le contrôle de l’exécution budgétaire et de mieux analyser la loi de règlement.



Notons qu’avant l’ouverture de la rencontre, la Présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi TSEGAN et Qu Qingshan, directeur de l’Institut de recherche sur l’histoire du Parti Communiste Chinois (PCC) ont procédé au lancement de l’édition française du livre « Construisons une communauté de destin pour l’humanité ».



Les dirigeants chinois ont choisi le Togo parmi les pays francophones d’Afrique pour lancer cet ouvrage, preuve qu’entre le Togo et la Chine les relations sont au beau fixe. Le livre « Construisons une communauté de destin pour l’humanité » du Président chinois Xi Jinping, est un ouvrage qui aborde les grandes lignes des relations Chine-Afrique et la vision de la Chine pour l’humanité. Il reprend certains grands discours et articles du leader chinois.