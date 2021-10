Togo : la société Shelter-Afrique va construire à court terme 3000 logements sociaux

Le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme foncière du Togo et la société Shelter-Afrique, partenaire du programme « 3000 Logements Sociaux au Togo », ont animé une conférence de presse le 03 octobre 2021 à Lomé. Cette conférence de presse s’inscrit dans le cadre des 20 000 logements que le gouvernement togolais ambitionne de construire à l’horizon 2025.



Pour Me Koffi Tsolenyanu, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat de la Réforme Foncière, il s’est agi de situer les professionnels des médias sur l’évolution de la forme et les méthodes de mise en œuvre du programme des 3.000 logements sociaux que la société Sheller-Afrique s’est engagée à réaliser au Togo. Le ministre a souligné que le Togo est aujourd’hui membre de cette société. Le pays étant élu membre du Conseil d’administration de la société lors de sa dernière assemblée tenue à Yaoundé au Cameroun.



La conférence de presse s’est tenue en présence du PDG de Shelter-Afrique, Andrew Chimphondah. Celui-ci a eu la semaine écoulée un entretien avec le chef de l’Etat à qui il a réitéré l’engagement de sa société à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses ambitions de doter le pays de 20 000 logements sociaux. « Une équipe technique de Shelter Afrique est ainsi attendue dans quelques semaines à Lomé pour l’opérationnalisation effective de ce projet », a-t-il d’ailleurs annoncé à l’issue de l’audience. Il faut noter que la conférence s’est tenue dans le cadre de la célébration de la 36ème Journée mondiale des établissements humains (ONU-HABITAT) le l4 octobre 2021, sous le thème « Accélérer l’action urbaine pour un monde sans carbone».

L’évènement étant célébré chaque premier lundi du mois d’octobre.