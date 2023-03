Togo : lancement d’un projet d’assainissement dans 10 communes urbaines

Le représentant pays de la Banque africaine de développement au Togo, Paterne Wilfrid Abiola et le ministre togolais de l’Eau et de l’Hydraulique villageoise, Bolidja Tiem, ont procédé au lancement officiel du Projet promotion de l’assainissement inclusif des centres urbains au Togo.



Le projet qui vise principalement à améliorer les conditions de vie des populations de Sokodé et neuf communes urbaines du Togo (Drezko Centre, Kati Ta Hub, Avetonou, Zogbegan, Atchangbade, Sara, Sagbiebou, Biagou-Batebogou et Boade Centre), a été lancé lors d’un atelier organisé les 14 et 15 mars 2023, à Lomé.



Outre les maires des centres urbains retenus pour le projet, des représentants du ministère de l’Eau et de l’Hydraulique villageoise, le directeur général de la Société du patrimoine eau du Togo, Samba Koubonou, des responsables de la société civile ainsi que les membres de l’Unité de gestion du projet ont participé à l’atelier qui visait aussi à renforcer les capacités de ces derniers pour de meilleurs résultats.



Financé par la Banque africaine de développement à travers la Facilité africaine de l’eau pour 1,25 million d’euros (environ 820 millions de francs CFA), le projet permettra de traiter les déchets solides biodégradables par le système de co-compostage et d’améliorer le service de gestion de la filière des boues de vidange dans la ville de Sokodé et environs.



En plus d’améliorer la chaîne de valeur de l’assainissement dans la ville de Sokodé et ses environs, le projet permettra de réaliser des études techniques pour des projets d’investissement afin d’atteindre l’objectif « Toilette pour Tous à Sokodé » et dans neuf centres urbains du Togo.



À long terme, le projet permettra, de disposer de services inclusifs de gestion intégrée des boues de vidange et de favoriser ainsi la productivité agricole et assurer une meilleure santé aux populations et une amélioration de leur niveau de vie. Il permettra également aux services urbains et semi-urbains ciblés de disposer de programmes d’investissement pour fournir des services inclusifs de gestion intégrée des déchets et des boues de vidange.



Le ministre Bolidja Tiem a vivement remercié la Banque africaine de développement et la Facilité africaine de l’eau pour cette initiative, qui vient en appui aux efforts du gouvernement togolais dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’agenda de l’accès durable à l’eau potable et à un assainissement de qualité au Togo.



Le 31 janvier 2023, le portefeuille actif de la Banque africain de développement au Togo comptait 16 opérations, pour un financement total de 310,34 millions d’euros.