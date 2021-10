Togo : le Parlement adopte le budget de l’exercice 2022

L’Assemblée nationale togolaise a voté, le 18 octobre 2021, son budget pour le compte de l’exercice 2022. C’était au cours de la 8ème séance plénière de la 2ème session ordinaire de l’année 2021. Les travaux se sont déroulés à huis clos, conformément aux dispositions de l’article 95 de la Constitution togolaise et l’article 50 alinéas 2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ils ont été dirigés par la présidente de l’institution, Yawa Djigbodi Tsegan.



Grâce à cet instrument de prévision et d’autonomie financière, l’Assemblée nationale est outillée pour assumer efficacement ses missions. Le budget adopté par l’ensemble des députés présents, sera intégré au budget général de l’Etat, exercice 2022. L’Assemblée nationale togolaise jouit d'une autonomie financière. Elle établit son budget qui fait partie intégrante du budget de l’Etat. Conformément à l'article 82 de la Constitution, le Parlement a la maîtrise de l'ordre du jour et de son budget.



Il en informe juste le gouvernement. Il faut noter qu’avant le début des travaux, sur demande de la présidente de l’Assemblée nationale, les députés ont observé une minute de silence en hommage à Eklou Essohanam Balakiyem Modibo, 2ème questeur de la Représentation nationale, décédé 13 octobre 2021.