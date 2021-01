Togo : le Premier ministre fait le bilan des 100 jours du gouvernement

Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE était le vendredi 15 janvier 2021, l’invitée d’une émission spéciale à la télévision nationale (TVT), consacrée aux 100 jours du gouvernement. Au cours de cet entretien, la cheffe du gouvernement est revenue sur les actes posés par son équipe depuis sa prise de fonction. Elle est notamment revenue sur les récentes réformes opérées dans l’intérêt de la population, avec le concours du Parlement. Il s’agit entre autres de la loi sur la programmation militaire, le code du travail, la loi sur l’identification biométrique, le Médiateur de la République, la mise en valeur du littoral, etc.



Le Premier ministre a également évoqué la politique sanitaire du gouvernement contre la Covid-19, les actions menées en faveur des plus défavorisées et la nécessaire relance économique. A sa prise de fonction le 28 septembre 2020, Mme le Premier ministre s’est posée comme une femme d’action. Gouverner autrement était son leitmotiv.



Le 02 octobre 2020, Mme Victoire TOMEGAH-DOGBE a reçu l’onction de l’Assemblée nationale, après la déclaration de politique générale du gouvernement. A l’appui 3 axes prioritaires : renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales, consolider la paix, créer la richesse et l’emploi. Composé de 34 membres dont 12 femmes, le gouvernement DOGBE a fondé son action sur le respect de certaines valeurs cardinales comme la disponibilité, la discipline, l’efficacité, l’abnégation, la collaboration active, et la proximité avec les populations. 100 jours après son entrée en fonction, la nouvelle équipe gouvernementale a certes avancée, mais beaucoup de choses reste encore à faire pour combler véritablement les attentes de la population.