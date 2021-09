Togo : le gouvernement octroie 300 millions de FCFA d’aide aux projets des acteurs culturels

Les autorités togolaises viennent de décaisser 300 millions de FCFA, au profit des acteurs et promoteurs culturels porteurs de projets, dans le cadre du Fonds d’Aide à la Culture (FAC), édition 2021. La liste des bénéficiaires a été communiquée le 1er septembre dernier, par le ministère de la Culture et du Tourisme. Les ressources débloquées vont servir à la mise en œuvre de 512 projets retenus sur 965, à la suite de l’appel à projets lancé par le gouvernement. Un coup de pouce aux acteurs culturels qui paient un lourd tribut à la crise sanitaire liée au Covid-19, du fait des mesures de riposte à la pandémie.



Dans le détail, les projets relatifs aux arts en scène, soit 252, bénéficient d’une subvention évaluée à 131 millions FCFA. Ceux des arts plastiques sont soutenus à hauteur de 31 millions FCFA. Les porteurs des projets sélectionnés dans le domaine du cinéma vont se partager une enveloppe financière d’environ 58 millions FCFA. Quant aux promoteurs de la littérature, ils sont financés avec 24 millions FCFA tandis que les acteurs qui œuvrent pour la conservation du patrimoine reçoivent 40,4 millions FCFA.



Enfin, 15 millions FCFA vont assurer la participation des acteurs Togolais aux manifestations culturelles nationales et internationales. Il faut rappeler que c’est la 6ème fois que le gouvernement apporte son soutien aux acteurs culturels à travers le FAC. Pour rappel, le FAC est une subvention budgétaire annuelle mise en place par le gouvernement depuis 2013, en vue de soutenir les acteurs et promoteurs du secteur de la culture au Togo.