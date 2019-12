AFRIQUE Togo : le ministère du développement à la base atteint un taux de 100% de réalisation de ses projets en 2019

Par Info Alwihda - 28 Décembre 2019



Lomé - Le ministère du développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse a présenté le vendredi 27 décembre 2019 à la maison des jeunes d’Amadahomé à Lomé, la revue de performance sur le bilan de la mise en œuvre de ses projets et programmes au cours de l’année 2019. Il s’agit pour le ministère de mieux préparer ses actions en 2020.



L’objectif de cet atelier est d’évaluer les actions menées par le ministère au cours de l’année et apprécier la pertinence, relever les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre de ses actions et d’identifier de nouvelles perceptives pour examiner les résultats et assurer un meilleur impact sur les conditions de vie des populations.



L’action du ministère au cours de cette année s’est accentuée sur l’amélioration des conditions de vie des communautés, la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. Au cours de cet atelier les résultats enregistrés par le ministère on fait l’objet de discussions.



Notons que le taux moyen d’exécution de la lettre de mission du ministère au cours de cette année est de 100% contre 94% en 2018 et le taux d’exécution financière est de 79,47% à fin novembre. Dans le détail, en 2019 à la Base, 45 700 ménages sur tout le territoire ont été bénéficiaires de l’extension du programme des transferts monétaires, près de 95 000 élèves ont bénéficié des cantines scolaires et 690 groupements d’intérêt économique ont été financés. Plus de 120 000 emplois temporaires ont été créés au profit des personnes vulnérables et 8500 volontaires nationaux mobilisés sur des missions de développement.



Dans le département de l’artisanat, l’activité phare a été l’organisation du 1er Marché international de l’Artisanat du Togo (MIATO) qui a réuni plus de 100 000 visiteurs et 534 exposants de 8 pays. Au-delà, 821 entreprises artisanales ont été créées, engendrant 2469 emplois dans le secteur et 411 artisans ont bénéficié de la couverture d’assurance maladie étendue à leur corporation.



Le bilan au niveau de la jeunesse a également été des plus satisfaisants : plus de 5 milliards de FCFA de crédits ont été alloués aux jeunes entrepreneurs, 200 000 jeunes ont bénéficié des diverses activités organisées par le département au cours de l’année, et environ 16 500 emplois durables ont été engendrés par les microentreprises créées. A ce tableau, il faut aussi ajouter l’ouverture du premier incubateur de startups dédiés aux jeunes, Nunya Lab.



Pour le ministre du développement à la base, Victoire TOMEGAH-DOGBE, ces résultats sont à féliciter, d’autant plus que le taux d’exécution de la lettre du ministère en 2018 était de 94%. Toutefois, a-t-elle déclaré, « nos performances aussi excellentes soient-elles, méritent d’être intensifiées ». Et d’inviter les différents partenaires, à tous les niveaux, à se mobiliser aux côtés du gouvernement pour mieux satisfaire les populations en 2020.



Cet atelier dont les travaux d’ouverture ont été présidés par le ministre du développement à la base, Victoire TOMEGAH-DOGBE, a vu la participation des cadres dudit ministère, des institutions de la république, des ministères partenaires, des bénéficiaires de projets et plein d’autres personnalités.





