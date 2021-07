Togo : le pays lance un fonds pour accompagner les entreprises innovantes

Dotée d’une enveloppe de 265 millions de FCFA par an, et destinée aux jeunes entrepreneurs togolais, la Facilité Togolaise pour l’Accélération et l’Innovation (FTAI) est une initiative qui a été lancée le 19 juillet 2021 à Lomé, par le Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ) et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD-Togo).



Elle vise à accompagner les entreprises innovantes et ambitieuses. Des start-ups et incubateurs aussi, indique-t-on, bénéficieront de soutiens financiers de la FTAI dont l’objectif à terme, est de contribuer davantage à la création d’entreprises et des emplois en faveur de la jeunesse. « C’est une facilité qui agit comme un fonds permettant d’accélérer les entreprises notamment les PME avec 3 ans minimum d’existence. Elle met également l’accent sur l’innovation qui propulse l’activité en entreprise. Le but est de faciliter le financement de l’innovation qui est risqué », a expliqué Komi AOKOU, responsable de l’exploration laboratoire d’accélération des ODD PNUD.



D’après le PNUD, cette initiative constitue le volet phare du « Projet d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d’emplois durables » et aussi de l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) en ses points 2 et 3. Notons que les PME désireuses de bénéficier de la FTAI, doivent respecter les nouvelles dispositions prévues dans la charte des entreprises adoptée récemment en Conseil des ministres par le gouvernement, notamment celles d’avoir un chiffre d’affaires compris entre 5 millions de FCFA et 1 milliard de FCFA.



Créé en 2006, le FAIEJ a pour missions entre autres, de garantir les prêts consentis aux jeunes par les institutions financières ; Exercer une surveillance rapprochée des bénéficiaires de garantie de financement et des autres prestations du FAIEJ en relation avec tout autre organisme public ou privé habilité à cet effet ; Rechercher et mobiliser les fonds au profit des projets et des micro-projets initiés par les jeunes togolais.