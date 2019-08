ACTUALITES Togo / le site Togotopnews lance une rubrique solution-solidarité : la directrice s’explique (Par Hélène DOUBIDJI)

Par Hélène DOUBIDJI Le site d’informations générales togolais Togotopnews.com a lancé ce mardi 13 Août 2019, une rubrique dénommée « solution-solidarité ». La fondatrice et directrice de publication du site, Hélène DOUBIDJI donne les détails de ce renouveau éditorial. « Aujourd’hui, on parle du journalisme de solution. Les médias adeptes de ce courant éditorial, qualifié quelquefois de journalisme d’impact ne veulent plus simplement parler des problèmes, mais mettre davantage en valeur les réponses qui leurs sont apportées. En plus d'analyser à fond un problème de société, on y répond en mettant en lumière une solution pratiquée soit au niveau local, soit par des individus, soit par des institutions. », explique Hélène DOUBIDJI, avant de poursuivre que le journalisme de solution n’est pas nouveau à Togotopnews mais l’organe veut mettre en exergue ce qu’il faisait déjà. « Togotopnews dès sa création axe ses contenus notamment les grands reportages sur le journalisme de solution. Déjà en 2017, nous avons été cités par un média basé en Côte d’ivoire dans un article sur le journalisme de solution en Afrique. En 2018, nous avons gagné le premier prix catégorie Presse écrite- Presse en ligne du concours Lauriers du journalisme d’impact au Togo, organisé par les ambassades de France, d’Allemagne, des Etats Unies et l’Union Européenne. Nous voulons en fait mettre un accent particulier sur ce que nous faisons déjà, en lançant cette rubrique dénommée solution-solidarité ». La rubrique est consacrée aux articles relayant les initiatives et alternatives porteuses d’innovation et de changement pour un monde meilleur, aux articles experts ou interviews abordant des réponses effectives et efficaces aux enjeux de l’heure. A travers la rubrique, Togotopnews se propose également de faire découvrir des personnes qui portent des projets constructifs, dans le but de les aider à trouver des financements. Cette rubrique comprend en outre, des articles déclencheurs de solution c’est à des productions appelant à une solidarité collective à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes en détresse. « Notre objectif est de parler non seulement des initiatives et alternatives mais aussi de contribuer à trouver des solutions à un problème donné. Avec ce renouveau éditorial, nous voulons valoriser notre identité professionnelle, renforcer la proximité éditoriale avec nos lecteurs et faire du journalisme constructif. C’est pour nous une manière de cadrer l’actualité sous un angle constructif. Sans négliger l'information traditionnelle, il est question de revenir à un journalisme utile, pour ne pas rester dans les simples factuels », indique Hélène DOUBIDJI. Pour son lancement, le site propose 3 articles nouveaux en vue de montrer les différentes sortes de contenus que les lecteurs pourront découvrir dans cette rubrique. Le premier parle d’une innovation portée par un jeune togolais pour réduire l’utilisation des bouillons industriels dont la qualité fait souvent polémique. Le second concerne une proposition pertinente faite par une sage-femme pour venir à bout des mutilations génitales. Et le troisième article est un appel à solidarité lancé aux dirigeants, à la société civile, à toutes les bonnes volontés pour sauver une école en danger. « Si vous êtes porteurs d’une initiative répondant à un problème sociétale de l’heure ou porteur d’un projet innovant, écrivez-nous à togotopnewssolution@gmail.com », lance la Directrice. Distribué par APO Group pour Togotopnews.

