Togo : les Forces Armées Togolaises ont présenté leur Grand rapport annuel

Lors de cet événement, la grande muette a rendu hommage au chef de l'Etat pour son leadership et sa politique de développement, matérialisée notamment par le renforcement des capacités opérationnelles et à la modernisation de l'institution militaire. Elle a également réaffirmé son engagement face aux défis sécuritaires.



"Les Forces Armées Togolaises se tiendront toujours sur la brèche afin de vous accompagner dans la consolidation de la paix, de sécurité et de la cohésion sociale, gage du développement. Nous voudrions, au nom de tous les personnels des forces armées togolaises, vous rendre un hommage mérité pour l'attention particulière que vous accordez aux questions de défense et sécurité", a assuré le chef d'état-major général des FAT, le Général Tassounti Djato.



Dans son intervention lors de cette rencontre annuelle avec les officiers togolais , le Président Faure Essozimna Gnassingbé a félicité les forces de défense et sécurité pour leur professionnalisme , leur bravoure ainsi que leur détermination à assurer la sécurité du pays .Il les a encouragés à maintenir leur vigilance tout en réitérant son engagement à consolider les capacités stratégiques et opérationnelles des forces de défense et de sécurité.



Il est important de rappeler que le grand rapport des forces armées togolaises est une rencontre annuelle des officiers autour du Président de la République, chef des armées. La haute hiérarchie militaire y consigne un regard rétrospectif sur les missions accomplies au cours de l'année et envisage les nouvelles stratégies pour l'accomplissement des missions à venir.