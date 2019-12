Togo : les cadres du trésor public se penchent sur la mobilisation des ressources internes à Lomé

Lomé - La première Conférence annuelle des services du trésor (CAST) se tient depuis ce vendredi 27 décembre 2019 à Lomé sur le thème : « mobilisation des ressources internes pour un développement durable ».



Les travaux ont été ouverts par le Secrétaire général du ministère de l’économie et des finances, Badanam PATOKI en présence du Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Ekpao ADJABO. La rencontre à laquelle prennent part des agents du Trésor public autour des premiers responsables vise à réfléchir, échanger et débattre sur la gestion des finances publiques.



Quels sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour assurer un recouvrement optimal des ressources de l’Etat ? C’est à cette interrogation que les participants tenteront d’apporter des éléments de réponses au cours de leurs assises.



Il s’agira, pendant 2 jours, de mener des analyses approfondies sur l’actuelle procédure de recouvrement des ressources de l’Etat, d’en tirer les forces et les faiblesses et d’envisager des réformes tendant à l’améliorer de façon significative.



Les récentes réformes engagées au niveau du Trésor public a conduit à un assainissement des comptes de la balance générale et la production régulière des comptes de gestion par tous les comptables assujettis. Pour le recouvrement, 107 régies de recettes ont été créées dans les Ministères et Institutions pour faciliter la collecte des recettes de services.



En ce qui concerne les dépenses, les arriérés de la dette commerciale privée ont été entièrement apurés. Cet apurement a eu un impact significatif sur le niveau d’endettement dont le taux est passé 81,1% en 2016 à 68,7% à fin novembre 2019 faisant du Togo le seul pays de l’UEMOA à respecter tous les critères de convergence.



Désormais, le trésor met le cap sur une comptabilité patrimoniale et en droits constatés en 2020. Et pour de donner, de manière irréversible, la main au Trésor public sur la gestion de ses opérations, 3 mesures sont annoncées : l’élaboration du schéma directeur informatique de la DGTCP, la refonte totale du système d’information et la digitalisation de tous les moyens de paiement.



« La mise en œuvre de cette réforme permettra d’augmenter significativement les recettes de ces organismes publics et sera un gage de transparence dans leur gestion. A ce sujet, le thème choisi pour cette première conférence présente un intérêt particulier. Il permettra de définir une stratégie pour une meilleure mobilisation des ressources pour l’Etat et ses démembrements », a déclaré le Directeur général du Trésor, Ekapo ADJABO.



Le Secrétaire général du ministère de l’économie et des finances a salué l’initiative de cette conférence et le choix du thème de la première édition. « Les besoins sans cesse croissants de nos populations obligent à concevoir des politiques économiques vertueuses qui s’appuient sur une mobilisation accrue des ressources internes afin de permettre au Trésor public d’assurer efficacement la redistribution des ressources collectées dans tous les secteurs, pour un développement équilibré du pays », a indiqué Badanam PATOKI.



Notons qu’à terme, la CAST vise à favoriser une harmonisation des points de vue, faciliter l'intégration des services et assurer une cohésion entre d'une part les agents en activité dans les services du Trésor et d'autre part entre le Trésor public et ses partenaires.