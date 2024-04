Togo : les élections législatives auront lieu le 29 avril

Le Togo a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril, après leur report dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle Constitution fin mars, a annoncé la présidence dans un communiqué publié mardi 9 avril.



Le scrutin devait avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement togolais les avait reportées pour mener des consultations sur la nouvelle Constitution, considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir plus longtemps.



« Date pour les élections législatives et régionales : lundi 29 avril », indique le communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion gouvernementale mardi.



Par ailleurs, le gouvernement a interdit des manifestations à l'appel de partis d'opposition contre le report de ces élections. Le parti d'opposition Alliance nationale pour le changement (ANC) et d'autres groupes ont réagi à cette interdiction en indiquant que des manifestations auraient tout de même lieu vendredi et samedi.



Les manifestations sur la voie publique sont interdites dans le pays depuis 2022, après une attaque dans un marché de Lomé dans laquelle un gendarme avait perdu la vie. Des dirigeants d'opposition ont appelé le gouvernement à revenir sur sa réforme de la Constitution, qui permet à l'Assemblée nationale d'élire directement le président « sans débat ».



Le président Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a succédé à son père qui avait passé près de 38 ans à la tête du Togo après un coup d'État militaire.