AFRIQUE Togo : les modalités d’accès à l’aide de l’Etat à la presse présentées aux médias

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Août 2019 modifié le 2 Août 2019 - 12:31



Lomé - La commission technique de gestion et de suivi de l’aide de l’état à la presse a organisé une séance de travail avec les professionnels des médias venus de toutes les régions du Togo, le mercredi 31 juillet 2019 à Lomé.



La rencontre a pour objectif d’informer les médias sur la procédure d’accès à l’aide de l’Etat lancée depuis le 16 juillet dernier dont le dépôt des dossiers prend fin au 16 août prochain. Le montant octroyé par l’Etat pour la répartition entre tous les organes de presse retenus sur toute l’étendue du territoire est de 100 millions de Francs CFA.



Cette aide ne concerne que les organes de presse nationaux privés ayant un caractère d’intérêt général (instruction, information, distraction du public). Par contre les organes de type confessionnel, des services publics, des administrations publiques, des institutions de l’Etat, des démembrements de l’Etat et des sociétés publiques ou privées, ainsi que tout organe à caractère publicitaire sont exclus.



Pour être bénéficiaire de l’aide de l’Etat à la presse, quel que soit le type de support, l’organe postulant doit, entre autres, être une entreprise de presse détenue, au moins à 51% par des nationaux Togolais ; il doit également exister depuis 12 mois révolus avant le 1er mai 2017, paraître régulièrement et totaliser au moins 51% de parution selon la périodicité.



Cette initiative du gouvernement vise à renforcer les capacités des médias privés en vue de l’amélioration de leur condition de travail et de l’enracinement de la démocratie dans le pays, a indiqué Aimé EKPÉ, président de l’Observatoire togolais de médias (OTM), membre de la commission.



Rappelons que la Commission technique de gestion et de suivi de l’aide de l’Etat à la presse avait tenu, le 19 juillet dernier au Palais des Congrès de Kara, une rencontre similaire avec les médias audiovisuels et écrits communautaires et commerciaux des régions des Savanes, centrale et de la Kara.





