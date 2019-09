Togo : plus de 20% des électeurs ont déjà voté pour l’élection des délégués-pays au HCTE

Lomé - Le processus électoral devant aboutir à l’élection des délégués-pays qui vont siéger au Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE) est entré dans sa phase décisive ce 1er septembre 2019 avec l’ouverture du vote aux électeurs.



Les opérations de vote se déroulent uniquement sur la plateforme hcte.diaspora.tg et sont réservées à tous les togolais de la diaspora qui se sont préalablement inscrits sur le même support digital. 316 candidats retenus sur 488, prennent part à ces élections qui se tiendront jusqu’au 10 septembre 2019.



Le scrutin permettra de dégager les 77 représentants qui vont siéger au nom des togolais de la diaspora au sein du HCTE. Ces représentants encore appelés délégués pays, seront élus dans 4 zones selon le quota de répartition suivant : Afrique (45), Europe (19), Amériques (6) et Asie-Océanie (7). Ceux qui seront



Lancé à Lomé le 2 juin dernier par le Ministre des affaires étrangères, Robert Dussey, le HCTE entend être un organe apolitique, consultatif et surtout un cadre d’échanges et de confiance réciproque entre la diaspora et le gouvernement sur toutes les questions d'intérêt commun.



Le ministre Robert Dussey, s’est réjoui de la mobilisation observée tout le long du processus. Au premier jour du scrutin, le Ministère des affaires étrangères annonce un bilan de 20% de participation du corps électoral.



« A ce rythme, nos futurs délégués seront probablement connus plus tôt. Le vote continue jusqu'au 10 septembre », a écrit le Ministre Dussey sur son compte Twitter. Les résultats devraient être connus le 15 octobre et le bureau du HCTE, installé en novembre à Lomé.