Togo : près de 3 millions d’élèves ont repris le chemin de l’école

Comme en 2020, cette rentrée des classes, qui intervient dans un contexte marqué par le Covid-19, a fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’exécutif, a rappelé dans son message de rentrée, le ministre en charge du secteur éducatif, Dodzi Kokoroko.



En effet, le ministre Kokoroko a fait savoir que le gouvernement a pourvu toutes les régions éducatives du pays en tables-bancs, dans le but de faire face à la politique du double flux mis en place l’année dernière, pour désengorger les salles de classes qui sont pléthoriques. Aussi, ajoute-t-il, plus de 349 salles de classe ont été construites et 343 réhabilitées. « Les efforts se poursuivent afin de garantir un environnement scolaire sécurisé, avec 94 salles de classe et 209 cabines de latrines en cours de construction, en plus des 733 cabines déjà réalisées. L’année scolaire 2021-2022 bénéficie des mêmes attentions », a relevé le ministre qui rappelle que ces efforts se déclinent en plusieurs mesures incitatives.



Ces mesures sont notamment : la gratuité des frais d’inscription et de scolarité, étendue aux collèges et aux lycées d’enseignement et centres de formation publics, l’application du programme Assurance School Assur au cœur des établissements publics du préscolaire, l’arrimage de la prime de gratification exceptionnelle des enseignants à la réforme du Statut général de la fonction publique. Le ministre a également rappelé le recrutement de 2 250 enseignants, l’entrée en formation imminente de 300 inspecteurs et conseillers pédagogiques de tous ordres, le renforcement du capital humain de qualité par les réformes des Écoles Normales des instituteurs et de l’École normale supérieure et le démarrage des travaux préliminaires de construction de 30 000 salles de classe d’ici 2025.



Il faut rappeler qu’à la veille de cette même rentrée, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbe a formulé ses vœux aux acteurs et partenaires de l’éducation. Dans un tweet, le chef de l’Etat a souhaité une excellente reprise des classes aux enfants et invité le monde éducatif à beaucoup plus d’engagement pour la réussite de l’année. « A l’entame de la nouvelle année scolaire dans notre pays, je souhaite une bonne rentrée à tous nos élèves et au corps enseignant. J’invite les élèves à chérir l’effort et l’excellence au travail. J’en appelle au sens élevé de responsabilité du personnel enseignant et des parents d’élèves. Que cette année scolaire soit couronnée de succès pour tous », a déclaré le chef de l’Etat.