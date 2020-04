Togo : renforcement du processus d’identification des bénéficiaires du programme "NOVISSI"

Le Gouvernement togolais annonce la mise en place d’un processus de confirmation de l’identité des bénéficiaires du programme « NOVISSI » en amont du versement de la seconde moitié de l’aide mensuelle aux personnes ayant déjà reçu la première moitié.



Lancé, le 08 avril 2020, le programme « Novissi », a pour objectif d’apporter un soutien financier mensuel aux travailleurs du secteur informel dont le revenu journalier n’est plus garanti en raison des mesures de riposte contre le Coronavirus au Togo. Le Programme n’a, pour le moment été déployé que sur le Grand Lomé et sera peu à peu étendu aux autres zones touchées par la maladie à Coronavirus.



Quinze (15) jours après son lancement, NOVISSI compte déjà, un total de 1 274 014 personnes inscrites dont 465 900 soit (37%) jugées éligibles, avec un total de 2 711 819 125 FCFA déboursé.



Aux premiers jours du programme, un certain nombre de défis se sont, cependant, rapidement présentés notamment par rapport à une possible usurpation de l’identité de certains bénéficiaires. Le Gouvernement pour pallier ce problème et s’assurer que les fonds aillent effectivement aux populations ciblées par le programme, renforce les procédures d’identification des bénéficiaires.



Ainsi, les personnes jugées éligibles suite à leur inscription au programme et à qui la première partie de l’aide mensuelle a été versée, devront pour bénéficier de la seconde moitié, confirmer leur identité en composant le *855# et en fournissant le numéro NSF indiqué sur la carte d’électeur. Les bénéficiaires ont jusqu’au 02 mai 2020 pour confirmer leur identité et n’ont droit qu’à trois (03) tentatives. Si au bout des trois tentatives, le numéro NSF indiqué ne correspond toujours pas au numéro de la carte d’électeur fourni lors de l’inscription, le bénéficiaire devra recommencer le processus d’inscription pour continuer à bénéficier de l’aide.



Le numéro NSF, indiqué, sur la carte d’électeur devra aussi, dorénavant, être fourni en plus du numéro de la carte d’électeur, pour toutes les nouvelles inscriptions.



Le Gouvernement exhorte une fois encore les populations au respect strict des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur sur le territoire national. Gestes barrières, distanciation sociale, isolement volontaire des cas suspects sont les meilleures armes pour lutter contre la propagation du COVID-19.