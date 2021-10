Togo : signature de deux nouveaux accords de coopération avec la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a effectué le 19 octobre 2021, une visite officielle au Togo. C’est la première fois dans l’histoire des relations entre les deux pays, qu’un responsable turc de ce rang, a foulé le sol togolais. Le déplacement d’Erdogan vise surtout à donner un nouvel élan à la coopération turco-togolaise. A la tête d’une forte délégation, composée de hauts fonctionnaires et d’opérateurs économiques turcs, le président Recep Tayyip Erdogan a tout d’abord été accueilli à l’aéroport international de Lomé par son homologue togolais, Faure Gnassingbe.



Les deux dirigeants ont ensuite eu au Palais présidentiel, un tête-à-tête, au cours duquel, plusieurs sujets importants ont été abordés : la coopération politique et diplomatique, le renforcement de la coopération économique et des échanges commerciaux à travers le rapprochement du secteur privé des deux pays, la sécurité, la santé, ou encore l’urgence climatique avec le prochain sommet de la COP26. Il s’en est suivi une séance de travail entre les délégations turque et togolaise, sanctionnée par la signature de deux nouveaux accords : un protocole d’accord pour l’échange de terrains pour le compte des missions diplomatiques, et un accord de siège pour la Fondation Maarif à Lomé.



Ces deux nouvelles ententes, paraphées par les ministres des Affaires étrangères, Robert Dussey pour le Togo et Mevlüt Cavusoglu pour la Turquie, s’ajoutent à celles conclues depuis un an, notamment dans les domaines de l’éducation, la politique, l’économie et le commerce. Après la signature des accords, les deux chefs d’Etat ont tenu une conférence de presse où ils ont chacun, exprimé les intérêts de ce rapprochement diplomatique entre Lomé et Ankara. Dans son intervention, le président Recep Tayyip Erdogan a félicité son hôte pour les réformes économiques engagées en vue de l’amélioration du climat des affaires qui est de plus en plus attrayant pour les investisseurs étrangers notamment turcs.



Le président Erdogan a adressé à l’issue de sa visite, une invitation à son homologue Faure Gnassingbe à se rendre prochainement à Ankara. La date de ce déplacement sera communiquée ultérieurement, ont annoncé les deux parties. Le leader turc a également rencontré ses homologues du Burkina Faso et du Liberia, Roch Marc Christian Kabore et George Weah, en marge de son séjour avant de quitter Lomé dans la soirée pour le Nigéria.