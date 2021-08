Togo : taux de réussite au BAC II 2021 (69,59%) supérieur à celui de 2020

Les résultats du baccalauréat, deuxième partie (BAC II), session de juillet 2021, ont été proclamés le mardi 24 août 2021 dans tous les centres d’écrits sur tout le territoire national. Selon les statistiques du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l’artisanat, le taux de réussite de cette année est de 69,59 %, contre 62 % en 2020, soit une hausse de plus de 7%.



En effet, sur les 78 452 candidats (toutes séries confondues), 54 598 ont obtenu leur billet pour les universités publiques, ou toute école de l’enseignement supérieur au Togo. En détail, dans l’enseignement général, la série C affiche le taux de réussite le plus élevé avec 86,36, suivie de la série A4, 2,95% et 59,058 % pour la D. Dans l’enseignement technique, la série Ti enregistre un taux de réussite de 86,66 %, contre 100% en 2019 alors que les séries F2 et F4 affichent des taux de réussite de 80,12% et 38,84%.



Le baccalauréat 2ème partie est le premier diplôme universitaire reconnu par l’Etat togolais. Il met fin au cursus scolaire et ouvre les portes des universités aux candidats admis. Fini donc le port de « Kaki » pour les 54 598 nouveaux bacheliers qui poursuivront leurs études dans l’enseignement supérieur. La proclamation des résultats du BAC II met également fin à l’année scolaire 2020-2021 au Togo. En rappel, voici le récapitulatif des taux de réussite, enregistrés aux différents examens de cette année : CEPD : 81,86% ; BEPC : 65,08% ; BAC I : 76,58% et BAC II : 69,59%.

Les élèves sont à présent en vacances, la prochaine rentrée est fixée au 27 septembre 2021. Par une décision du gouvernement, en plus de la gratuité au préscolaire et au primaire, les élèves des collèges et lycées publics seront aussi exemptés du paiement des frais d’inscription et de scolarité à la rentrée prochaine.