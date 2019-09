Togo : tous les objectifs fixés au PERI II ont été atteints, selon Hawa Cissé Wagué

Lomé - La Représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Hawa Cissé Wagué a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires dans les régions Maritimes et Plateaux le mardi 17 septembre 2019.



Objectif de cette tournée : s’assurer de l’impact du Projet Education et Renforcement Institutionnel (PERI II) dans la vie des apprenants. En effet, le PERI qui est dans sa 2ème phase de mise en œuvre arrive à échéance le 30 novembre prochain. Pour Hawa Cissé, les objectifs assignés au PERI II ont été tous atteints.



La responsable s’est réjouie des excellents résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet, dans les divers domaines. « Le PERI II a même facilité un accès plus équitable des filles à l’école dans les cantons les plus pauvres du pays dans lesquels il a été implémenté », a-t-elle déclaré.



Le Projet, financé à hauteur de 13 milliards FCFA par le Partenariat mondial pour l’éducation, sous la supervision de l’institution de Bretton Woods, concerne 350 établissements préscolaires et 1650 écoles primaires dans le pays sur une période de 4 ans.



L’objectif poursuivi par le PERI est d’améliorer la qualité de l’enseignement préscolaire et primaire, à travers la construction d’infrastructures, la fourniture de manuels scolaires et la formation des enseignants.



Pour le compte de la nouvelle année scolaire qui a démarré le 16 septembre dernier, plus d’un million de manuels, 720 000 albums, 26 000 guides et 1400 kits de jeux seront distribués dans les préscolaires publics et privés sur toute l’étendue du territoire afin de s’adapter à la révision pédagogique opérée par les autorités.



Un PERI III pourrait être lancé à la fin de celui-ci, les différents acteurs ayant exprimé leur volonté de « poursuivre le dialogue avec le gouvernement dans ce sens ».