Togo : une application mobile pour la vérification des Pass sanitaires

Le gouvernement togolais a lancé le 15 décembre 2021 à Lomé, une application mobile destinée à faciliter et à améliorer la vérification des Pass sanitaires. Dénommée « PassCovidTG », cette application permettra aux utilisateurs d’avoir leur certificat de vaccination Covid-19, leur preuve de guérison ainsi que leur test PCR à portée de main.



Pour disposer de ses données sur l’appli, l’utilisateur devra scanner le code QR de ses documents, papiers ou PDF, délivrés par le Togo et ensuite les stocker sur la plateforme. Ces renseignements stockés seront soumis aux vérifications aux différents postes de contrôle où l’application affichera le statut du Pass (valide ou invalide).



Selon la ministre de l’Economie numérique, Cina Lawson, le « PassCovidTG » peut être utilisé également en cas de voyage, pour vérifier à l’avance la validité du Pass dans le pays de destination, notamment dans la zone l’Union européenne. Cette application qui va améliorer le contrôle des Pass sanitaires, « respecte les bonnes pratiques de confidentialité et de sécurité des données, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection des données personnelles en République togolaise », rassure le gouvernement.



Ainsi donc, tous les citoyens, les professionnels ainsi que les voyageurs à destination ou en partance de Lomé, qui ont un Smartphone, sont invités à installer l’application « PassCovidTG », pour faciliter la lutte contre la pandémie dans le pays. Le gouvernement rappelle par ailleurs que l’utilisation de l’application ne nécessite aucune connexion internet. L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store.



Il faut rappeler que le certificat de vaccination Covid-19 numérique du Togo est officiellement reconnu dans les 27 États membres de l’Union européenne.