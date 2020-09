Togo : une assurance maladie « spéciale Covid-19 » pour protéger le personnel soignant

Lomé - En première ligne dans la riposte nationale contre la Covid-19, le personnel soignant va pouvoir bénéficier d’une assurance spéciale de l’Institut national de l’assurance maladie (INAM). L’information a été donnée le jeudi 10 septembre 2020, à l’occasion d’une conférence de presse animée par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19 (CNGR-Covid-19).



D’après le médecin Colonel Djibril MOHAMAN, premier responsable de la cellule de coordination nationale de riposte contre la pandémie, l’assurance « spéciale » est une mesure exceptionnelle prise par le gouvernement pour accompagner et répondre à la problématique du risque intrinsèque d’exposition du personnel soignant dans sa mission.



« Cette assurance couvre tous les agents de santé qui travaillent dans les centres de soins ainsi que le personnel administratif », a-t-il indiqué. L’offre est étendue aux cliniques et cabinets médicaux privés, et aux pharmaciens, s’ils le souhaitent et à condition que ceux-ci paient leurs cotisations. La durée de cette assurance sera de trois mois, renouvelable. « La garantie prend fin dès qu’un vaccin est disponible ou un protocole de traitement est validé », a-t-il précisé.



Outre cette assurance risque, le gouvernement va désormais assurer et renforcer régulièrement les capacités des agents. Une mesure qui selon la coordination, permettra d’actualiser les connaissances des agents sur la pandémie. « Avec l’évolution de la pandémie, il y a besoin de formation. En médecine, nous appelons cela la formation continue. Il faut renouveler ses connaissances dans le domaine. Donc il y aura une formation de tout le personnel sur toute l’étendue du territoire national. Elle sera couplée d’une prime forfaitaire », a précisé le médecin Colonel.