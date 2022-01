Togo : vers l’élaboration d’une réglementation sur l’utilisation des drones civils

Le Togo avance vers l'élaboration d'une réglementation sur l'usage des drones civils. Il s’est ouvert ce 4 janvier 2021 à Lomé, un atelier de formation sur ces aéronefs sans équipage, à l'intention des acteurs du secteur public.



Prévue pour trois jours, la rencontre réunit 40 participants, en vue de susciter l'intérêt des institutions chargées de la mise en œuvre des régulations et décisions étatiques sur les drones.



« Nous voulons adhérer à ce que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), édite en matière de drones. Il nous faut une réglementation, une gestion rigoureuse, et un contrôle de tout ce qui concerne les drones », a indiqué à cet effet, le colonel Dokisime Gnama Latta, président du comité de pilotage des drones au Togo, et DG de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC).



La session porte notamment sur ce que c'est que cette technologie, son utilisation au quotidien, les risques et défis que le drone pose, notamment en termes de gestion et de protection de l’espace public. Il faut noter qu’au Togo, il est déjà interdit de faire voler des drones aux abords de l’aéroport de Lomé, ou à proximité d’installations sensibles.



Par ailleurs, selon les informations de l’ANAC, l’exploitation de ces appareils requiert des autorisations publiques, notamment un agrément du ministre chargé des Transports, ou une autorisation d’emploi et de mise en œuvre des drones civils, du ministère des Armées.