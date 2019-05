Togo : vers un accord avec les producteurs pour l’utilisation des produits locaux dans les cantines scolaires

Lomé - Le gouvernement veut miser sur l’utilisation exclusive des produits locaux pour composer les repas à fournir aux élèves bénéficiant des cantines scolaires, un programme soutenu par la Banque mondiale.



La question a fait l’objet de discussions en début de semaine, entre une délégation du Programme alimentaire mondial (PAM) conduite par son directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest et Centre, Christophe Niokoi, et les responsables du Ministère de l’agriculture, de la production animale et halieutique.



Il s’agit, pour le ministère en charge de l’agriculture, de garantir la durabilité du modèle des cantines scolaires, en les approvisionnant en denrées alimentaires par des producteurs locaux, mieux organisés et structurés. De quoi permettre, notamment, de renforcer la qualité nutritionnelle de l’alimentation des enfants, par un meilleur contrôle de la qualité des aliments.



Par ailleurs informe le ministère, ce partenariat avec le PAM, s’il se concrétisait, devrait être développé autour d'activités qui concourent à l’amélioration des conditions de vie des producteurs en milieu rural. Il s'inscrirait dans la perspective du Plan national de développement (PND), avec pour base les instruments du Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA).



Rappelons que le projet de cantine scolaire vise à offrir des repas quotidiens aux élèves dans les établissements d’enseignement publics. En 2018, le projet a mobilisé près de 1,3 milliard FCFA, et a permis de nourrir 91 394 élèves du préscolaire et du primaire, avec plus de 07 millions de repas servis, selon l’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB).