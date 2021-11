Togo : vers une meilleure coopération entre les acteurs de la chaîne de production locale

Le ministère du Commerce et de la Consommation locale, multiplie les initiatives pour promouvoir les produits « made in Togo ». Il a entamé le 2 novembre 2021 à Lomé, une rencontre d’échanges avec différents acteurs de la chaîne de production locale, dans le but d’améliorer leur coopération.

La première réunion a été consacrée aux filières poissons et volaille avec un accent mis sur la qualité de la production et les actions à mener pour imposer les produits locaux sur le marché local et continental.



« Nous devons nous pencher sur tous les maillons de la chaîne, produire en quantité et en qualité et être compétitifs pour répondre à la demande locale et assurer notre présence sur le marché de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf) », a indiqué le ministre chargé de la Consommation locale, Kodjo Adedze qui soutient par ailleurs que le pays « a le potentiel pour relever ces défis », à travers une action collégiale au niveau du gouvernement.



Cette initiative d’une assise multi-acteurs inscrite au programme de la 2ème édition du mois du consommer local lancée le 15 octobre dernier, s’est poursuivi le 4 novembre 2021, avec les acteurs des secteurs riz et textile. Il faut noter que d’après le ministère chargé de la Consommation locale, les conclusions de cette série de rencontres « contribueront de manière concrète et objective, à renforcer les actions de promotion de la consommation locale au Togo ».