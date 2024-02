TotalEnergies et Vantage : une joint-venture pour détenir le navire de forage Tungsten Explorer

Les deux stuctures ont signé un accord engageant portant sur la création d’une joint-venture (JV) destinée à acquérir le navire de forage Tungsten Explorer, actuellement propriété de Vantage. Selon les termes de cet accord, TotalEnergies versera 199 millions de dollars pour 75 % de la JV détenant l’appareil de forage, Vantage ayant les 25 % restants.



Capitalisant sur l’expérience de Vantage en matière de forage en offshore profond et sur sa coopération de longue date avec TotalEnergies, la JV confiera à Vantage l’opération du Tungsten Explorer pour une durée de dix ans.



« TotalEnergies est ravie de conclure cet accord avec Vantage pour détenir conjointement un navire de forage, le Tungsten Explorer, que nous avons déjà utilisé dans nos activités d’exploration et de développement en Namibie, à Chypre et au Congo. Ce partenariat innovant permettra à TotalEnergies de se prémunir de potentielles augmentations de coûts liés à ses opérations de forage en offshore profond et apportera à la fois de la valeur et de la flexibilité à la Compagnie. Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure avec l’équipe expérimentée de Vantage, qui continuera de superviser l’opération du rig », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.



« C’est un événement décisif pour notre société», a déclaré Ihab Toma, CEO de Vantage Drilling International. « Cette joint-venture reflète la confiance que nous porte TotalEnergies et sa conviction que nous sommes un partenaire flexible et efficace pour ses activités de forage. Nous sommes impatients de renforcer notre relation de longue date et mutuellement bénéfique avec notre partenaire TotalEnergies. Le produit de la vente de Tungsten Explorer va intégralement nous désendetter, et le contrat de gestion des opérations – pour laquelle nous avons un savoir-faire reconnu – nous assurera un flux de revenus substantiel et de long terme.»



Le Tungsten Explorer, un navire de forage réputé Construit en 2013, le Tungsten Explorer a été conçu pour le forage en offshore profond. Avec une puissance de 43 MW et une poussée de 33 MW, le rig peut opérer dans la plupart des conditions météorologiques. Il a déjà mené à bien de nombreuses opérations de forage en toute sécurité à travers le monde.



Actuellement localisé en Namibie, sur le puits Mangetti-1X, le Tungsten Explorer utilise Excellium, un carburant premium développé par TotalEnergies pour optimiser la consommation et réduire les émissions, une première pour TotalEnergies.



Avec sa capacité de traction de 1,13 million de tonnes, ses capacités d’opérations simultanées et son équipement de forage à pression contrôlée (MPD) de dernière génération, ce navire est en mesure de répondre aux besoins futurs de TotalEnergies à travers le monde.