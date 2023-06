Touadéra aborde les enjeux clés de la RCA lors d'une rencontre avec le corps diplomatique

Le président Touadéra a souligné l'importance des relations diplomatiques et a invité les diplomates à se tenir informés de manière objective sur les événements en RCA, afin d'éviter la propagation de rumeurs et de désinformations.



Le président a rappelé aux diplomates leurs devoirs, tels que le respect des lois et règlements de l'État accréditaire et l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de celui-ci. Cependant, il a souligné que leur rôle consiste à s'informer objectivement sur les événements en RCA et à en rendre compte à leurs gouvernements respectifs. Le président a insisté sur l'importance d'utiliser des moyens licites d'information pour éviter la propagation de messages de haine, de violence et de désinformation sur les réseaux sociaux, nuisant ainsi aux relations d'amitié et de coopération.



Le référendum constitutionnel



Le président a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel le 30 juillet 2023, conformément à l'article 90 de la Constitution de mars 2016 et à la loi du 13 janvier 2023 sur les procédures référendaires en RCA. Il a expliqué que cette décision fait suite aux demandes pressantes du peuple centrafricain de doter le pays d'une nouvelle constitution qui reflète ses aspirations profondes.



Touadéra a souligné que la Constitution actuelle était jugée insuffisante par une partie de la population et qu'elle ne résolvait pas les problèmes politico-militaires récurrents du pays. Il a affirmé que la réforme de l'État était nécessaire pour promouvoir les valeurs du pays et améliorer le fonctionnement des institutions.



Le président a souligné que la réforme de l'État visait à promouvoir les valeurs, à rendre la démocratie plus dynamique, à renforcer la transparence et la reddition.